الجيش واللجان يكبدون العدوان السعودي الاميركي خسائر كبيرة بجيزان ونجران وعسير

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء قوى العدوان السعودي الاميركي خسائر كبيرة في جبهات نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين لمرتزقة الجيش السعودي شرق الخوبة، وشرق جبل الدود بجيزان ومصرع وإصابة عشرات المرتزقة دون تحقيق أي تقدم”.

وأضاف المصدر أن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لجنود سعوديين والمرتزقة في موقع المشرق وجبل قيس ومصرع وإصابة عدد منهم”.

وذكر المصدر أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة قبالة الام بي سي في جيزان، و مصرع وجرح عدد كبير منهم، وفشل العدو من انتشال جثث قتلاه”.

وفي قطاع عسير، قال المصدر “دكت وحدة المدفعية اليمنية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وفي الربوعة وغرب مجازة وسقوط قتلى في صفوفهم”.

وأشار المصدر إلى أنه “تم إعطاب آليتين لمرتزقة الجيش السعودي بقذائف مدفعية في مجازة وتدمير مدرعة بصاروخ موجه وإعطاب آلية أخرى بسلاح مناسب قبالة منفذ علب، فيما لقي 18 منافقا مصرعهم بعمليات قنص قبالة منفذ علب خلال 48 ساعة الماضية”.

وأكد المصدر أن “وحدة الهندسة العسكرية فجرت آلية لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة قبالة السديس بنجران، ومقتل وجرح طاقمها”.

المصدر: موقع انصار الله