الأمن المصري يقتل 11 من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس، أن قوات الأمن قتلت 11 إرهابياً في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والتي تشهد هجمات ضد قوات الأمن منذ 2014. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، “وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة”. وتابعت الوزارة، “قامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم، والذى استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم”، مشيرة للعثور على قطع من الأسلحة والمتفجرات بحوزتهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية