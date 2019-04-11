رويترز: جنود سودانيون داهموا مقر الحزب الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 11:43

رويترز: جنود سودانيون داهموا مقر الحزب الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير

منذ 24 mins 11 April، 2019
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