رئيس الوزراء الاسترالي يحدد موعد الانتخابات في 18 ايار/مايو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 11:43

رئيس الوزراء الاسترالي يحدد موعد الانتخابات في 18 ايار/مايو

منذ 1 ساعة 11 April، 2019
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
أخبار دولية - استراليا

حدد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الخميس موعد الانتخابات العامة في 18 ايار/مايو مؤذنا بانطلاق حملة يرجح أن تركز على المناخ والاقتصاد.

وقال موريسون في الإعلان عن موعد الانتخابات “نعيش في أفضل دولة في العالم”، لافتا إلى أن مستقبل البلاد يعتمد على اقتصاد قوي.

ويطلق الاعلان رسميا حملة ستحدد ما إذا كانت الحكومة المحافظة ستفوز بولاية ثالثة نادرة وفيما إذا كان موريسون سيقلب التوقعات ويبقى في الحكم.

وتفيد الاستطلاعات باستمرار تقدم المعارضة العمالية (وسط-يسار) ما يوحي بإدارة جديدة بقيادة بيل شورتن.

لكن الإعلانات الانتخابية انطلقت قبل أسابيع، وتبدو الأجواء كحملة دائمة تركز على تأثير السياسات على الناخبين وأداء تلك السياسات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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