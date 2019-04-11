كركي ادعى على مستخدم بجرم الرشوة وأحاله على المجلس التأديبي

ادعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان على المستخدم ج.ح بجرم الرشوة، بناء على نتائج التحقيق التي أجراها التفتيش الإداري في الصندوق بالشكوى المقدمة بحق المستخدم في مكتب الدورة ج.ح.

وأصدر كركي قرارا تحت الرقم 293 تاريخ 10 نيسان 2019 بإحالته على المجلس التأديبي لمخالفة أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته ولاسيما نظام المستخدمين المادة (21) – فقرة (1 و 4) والمادة (22) – الفقرة (6). وأتبعه بالقرار رقم 294 تاريخ 10 نيسان 2019 قضى بموجبه بوقفه عن العمل.

وبهذه المناسبة، حذر كركي “كل من تسول له نفسه من المستخدمين مخالفة أحكام قانون الضمان وأنظمته ولاسيما نظام المستخدمين المعمول به في الصندوق، وذلك تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأديبي لاتخاذ العقوبات اللازمة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام