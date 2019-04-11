وصول الرئيس اليوناني الى بيروت للقاء كبار المسؤولين

وصل رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ليومين تنتهي غدا الجمعة، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث يجري محادثات تتناول العلاقات اللبنانية – اليونانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تتطرق المحادثات الى الاوضاع في المنطقة.

وحطت طائرة الرئيس اليوناني والوفد المرافق في مطار رفيق الحريري الدولي الساعة العاشرة من قبل الظهر، حيث كان في استقباله على ارض المطار رئيس بعثة الشرف وزير العدل البر سرحان، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط و قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر.

ولدى نزوله من الطائرة قدم طفلان من جمعية قرى الاطفال sos الزهور الى الرئيس الضيف وقرينته، توجها بعدها والوزير المرافق وقرينته الى الجناح الرئاسي، وبعد استراحة قصيرة انتقل الرئيس الضيف وقرينته والوفد المرافق الى مقر اقامته في فندق فينيسيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام