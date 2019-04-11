رويترز: عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات وسط العاصمة السودانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 11:44
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إنتشار كثيف للجيش السوداني في الخرطوم قبيل "بيان هام للقوات المسلحة"
الآلاف يتدفقون الى ساحة الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم
قطع إرسال التلفزيون والاذاعة في السودان وبث موسيقى عسكرية بانتظار بيان القوات المسلحة
رويترز: مصادر حكومية تؤكد تنحي عمر البشير وإجراء مشاورات لتشكيل مجلس انتقالي
رويترز: جنود سودانيون داهموا مقر الحزب الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير
السيد نصرالله: تصنيف الولايات المتحدة حرس الثورة في ايران منظمة ارهابية حماقة ووقاحة
السيد نصرالله: ندين ونستنكر ونقبّح القرار الأميركي ونعلن وقوفنا الى جانب احبائنا في حرس الثورة
السيد نصرالله: حرس الثورة لديه فضل كبير في الدفاع عن الشعوب في المنطقة وقدم عددا كبيرا من الشهداء والجرحى
السيد نصرالله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة ولا تفترضوا ان لا نرد على بعض الخطوات التي تقدم عليها اميركا
السيد نصرالله: من حقنا الطبيعي وواجبنا مواجهة كل تهديد وسيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة
السيد نصرالله: خياراتنا مفتوحة ولكن في الوقت المناسب وعندما يحتاج الاجراء الى رد فعل سيكون هناك رد فعل حتما
السيد نصرالله: الحديث عن الرد يشمل كل الساحات والميادين التي تتصور اميركا انها تستطيع ان تستبيحها والميدان ليس خاليا
السيد نصرالله: اول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد ابن سلمان في اليمن لو حصل ذلك هو القضية الفلسطينية
السيد نصرالله: الشعب اليمني يحمي اليوم فلسطين المحتلة وكل أرض عربية ما زالت تحت الإحتلال
قوات العدو الصهيوني تطلق قنابل شرق خانيونس جنوب قطاع غّزة
زوارق العدو تطلق نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة
رئيسة اتحاد البرلمان الدولي: محاولات بسط السيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان باطلة ولا مفعول لها دوليا وقانونيا
الرئاسة الجزائرية: الإنتخابات الرئاسية ستجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل
رويترز عن مصادر مطلعة: مصر انسحبت من المخططات الأميركية لتشكيل "ناتو العربي" ضد الجمهورية الإسلامية
ليبيا: مواجهات عنيفة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق جنوب وغرب العاصمة طرابلس
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توافق على إرجاء بريكست حتى 31 تشرين الاول / اكتوبر المقبل
الرئيس الفنزويلي: نواجه يوميا هجمات على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية ونضطر لمعالجتها
زعيم كوريا الشمالية: على بيونغ يانغ توجيه ضربة قاسمة لمن يفرضون عليها عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي
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رويترز: عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات وسط العاصمة السودانية
منذ 1 ساعة
11 April، 2019
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