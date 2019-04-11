فريق علمي دولي ينشر أول صورة لثقب أسود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2019 - 09:43

فريق علمي دولي ينشر أول صورة لثقب أسود

منذ 15 mins 11 April، 2019
The first ever photo a black hole, taken using a global network of telescopes, conducted by the Event Horizon Telescope (EHT) project, to gain insight into celestial objects with gravitational fields so strong no matter or light can escape, is shown in this handout photo released April 10, 2019. Event Horizon Telescope (EHT)/National Science Foundation/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
The first ever photo a black hole, taken using a global network of telescopes, conducted by the Event Horizon Telescope (EHT) project, to gain insight into celestial objects with gravitational fields so strong no matter or light can escape, is shown in this handout photo released April 10, 2019. Event Horizon Telescope (EHT)/National Science Foundation/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن فريق علمي دولي أمس الأربعاء تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب مما يتيح فرصة لفهم أفضل لهذه الوحوش السماوية التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب) وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في واشنطن وبروكسل وسانتياجو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة