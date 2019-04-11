“فيسبوك” تعدل إجراءات تذكر المستخدمين المتوفين

أعلنت شركة “فيسبوك” عن البدء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في العثور على حسابات المستخدمين المتوفين كي لا يصل تذكير بأعياد ميلادهم إلى الأهل والأصدقاء، وغيرها من الذكريات على الموقع.

كما أفادت الشركة بأنها ستضيف قسم “تكريم”، ليضم الحسابات التي تخلد ذكرى مستخدمين توفوا. وسيتمكن الأصدقاء وأفراد العائلة من كتابة المنشورات ومشاركة الصور في هذا القسم لتذكر أحبائهم.

وتشدد الشركة قواعدها حول من يحق له تخليد حساب معين بعد وفاة صاحبه. وكان يمكن لأي شخص القيام بالعملية عبر إرسال دليل على وفاة شخص ما إلى “فيسبوك”. لكن الآن يجب أن يكون المؤسّس صديقاً للمستخدم أو فرداً في أسرته.

وجاءت إجراءات الشركة استجابة لتجارب المستخدمين مع رؤية حسابات أحبائهم على “فيسبوك” بعد وفاتهم. وأشارت “فيسبوك” إلى أن الأشخاص قد لا يكونون مستعدين لإحياء ذكرى شخص ما فور وفاته، وقد يشعرون بأنها خطوة كبيرة ليسوا مستعدين لاتخاذها.

المصدر: العربي الجديد