مايكروسوفت تطلق رصاصة الرحمة على “ويندوز إكس بي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 09:43

مايكروسوفت تطلق رصاصة الرحمة على “ويندوز إكس بي”

منذ 24 mins 11 April، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة مايكروسوفت  إنهاء تقديم الدعم التقني لما يعتبر لإصدار الأخير من أنظمة “ويندوز إكس بي” بعد 17 عاما تقريبا من ظهور نظام التشغيل.

مايكروسوفت أوقفت خدمات الدعم التقني الممددة لنظام “Windows Embedded POSReady 2009″، المصمم خصيصا لأجهزة الشراء في المتاجر المعتمدة في بنيته على النواة الخاصة بنظام “إكس بي”.

وبهذه الخطوة تكون مايكروسوفت قد أنهت رسميا وجود أي منتج من عائلة “Windows NT 5.1″، وذلك بعد 17 عاما و7 أشهر و16 يوما بالتحديد من ظهور “ويندوز إكس بي”، وفقا لمواقع تقنية متخصصة.

يشار إلى أن “ويندوز إكس بي” تمتع بأطول فترة حياة بين جميع أنظمة تشغيل ويندوز.

ومن الجدير الذكر أن مايكروسوفت أن أوقفت بالفعل منذ أبريل 2014 الدعم للإصدارات المنزلية والاحترافية من “إكس بي”. ورغم توقف مايكروسوفت عند دعم “إكس بي” إلا أن 1.74% من إجمالي الأجهزة التي تعمل بأنظمة ويندوز حول العالم، لا تزال تستعمل نظام “إكس بي”، وفقا لمؤشر “ستيت كاونتر”.

المصدر: سكاي نيوز

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