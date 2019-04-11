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April 11 2019 - 09:43

واشنطن تدعو السودان إلى احترام حق السودانيين في التظاهر سلميا

منذ 9 mins 11 April، 2019
علم أميركا
علم أميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حضت الولايات المتحدة الأربعاء السلطات السودانية على السماح للسودانيين بالتظاهر بدون عنف، آملة في ألا تطلق قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين يطالبون منذ خمسة أيام باستقالة الرئيس عمر البشير.

وكتب تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، على تويتر “ندعو الحكومة السودانية إلى احترام حقوق جميع السودانيين في التعبير عن شكواهم بشكل سلمي”.

وقال أيضا إنه “مطمئن” للهدوء النسبي الذي ساد ليل الثلاثاء الأربعاء بعد الأمر الذي أصدرته الشرطة إلى عناصرها بعدم التدخل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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