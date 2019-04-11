عبد المهدي وبوغدانوف يناقشان تطوير مشاريع الطاقة في العراق

استقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد، الأربعاء، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناقش رئيس الحكومة العراقية مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء، توسيع العلاقات وتطوير مشاريع الطاقة والنفط والغاز.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن “ميخائيل بوغدانوف، نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة دميتري مديفيديف، ورغبة القيادة الروسية بتطوير العلاقات مع العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ومشاريع الطاقة والنفط والغاز”.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز العراق وشعبه بالعلاقات مع موسكو، وبمكانة روسيا معربا عن شكره لقيادتها الداعمة للعراق وتوسيع التعاون في جميع المجالات، داعيا إلى أن يؤدي عقدُ المجلس العراقي – الروسي في بغداد إلى توسيع العلاقات وتطوير مشاريع الطاقة والنفط والغاز، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.

من جهته، أعرب المبعوث الروسي الخاص عن ارتياح القيادة الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار ولتوجهات الحكومة العراقية نحو التنمية والازدهار الاقتصادي، وتطلع روسيا للمزيد من التعاون واستمرار عمل الشركات الروسية ومشاريعها في العراق.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء تلقى رسالة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع والفضاء يوري باريسوف، الذي يرأس الجانب الروسي في المجلس التنسيقي المشترك الذي سيعقد أعماله في بغداد نهاية شهر أبريل.

وبحسب البيان، فإن اللقاء حضره رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “غازبروم” ألكسندر ديوكوف، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، حيث استعرض ديوكوف الأعمال الاستثمارية التي تقوم بها الشركة في العراق منذ عشر سنوات ودون توقف ورغبتها بمواصلة المشاريع الاستثمارية لتطوير حقول النفط والغاز.

كما حضره أيضا رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أليكسي فرونكلين، والسفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف.

المصدر: وكالات