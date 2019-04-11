وسائل إعلام سودانية تتحدث عن بيان هام للجيش السوداني بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 11 2019 - 07:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
السيد نصر الله إلى الجرحى: انتم اليوم الشهود الأحياء على ما ننعم به في لبنان من انتصارات وامن وسلام داخلي وقوة ردع
السيد نصرالله: العدو لا يجرؤ على شن عدوان على لبنان بسبب دمائنا وجراحنا
السيد نصرالله: تصنيف الولايات المتحدة حرس الثورة في ايران منظمة ارهابية حماقة ووقاحة
السيد نصرالله: ندين ونستنكر ونقبّح القرار الأميركي ونعلن وقوفنا الى جانب احبائنا في حرس الثورة
السيد نصرالله: حرس الثورة لديه فضل كبير في الدفاع عن الشعوب في المنطقة وقدم عددا كبيرا من الشهداء والجرحى
السيد نصرالله: هذا القرار الاميركي هو ردة فعل على الهزيمة والخيبة الاميركية ودليل على قوتنا لا ضعفنا
السيد نصرالله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة ولا تفترضوا الا نرد على بعض الخطوات التي تقدم عليها اميركا
السيد نصرالله: من حقنا الطبيعي وواجبنا مواجهة كل تهديد وسيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة
السيد نصرالله: خياراتنا مفتوحة ولكن في الوقت المناسب وعندما يحتاج الاجراء الى رد فعل سيكون هناك رد فعل حتما
السيد نصرالله: الحديث عن الرد يشمل كل الساحات والميادين التي تتصور اميركا انها تستطيع ان تستبيحها والميدان ليس خاليا
السيد نصرالله: اول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد ابن سلمان في اليمن لو حصل ذلك هو القضية الفلسطينية
السيد نصرالله: الشعب اليمني يحمي اليوم فلسطين المحتلة وكل أرض عربية ما زالت تحت الإحتلال
السيد نصرالله: هناك سياسة تحريضية لبث فتنة في لبنان ومصلحة اللبنانيين في التعاون والتواصل وعدم الاستجابة للاميركي
السيد نصرالله: هناك لبنانيون في واشنطن يعملون في اتجاه وضع حلفاء واصدقاء لحزب الله على لوائح الارهاب
الحرس الثوري: اجراء الادارة الامريكية غير قانوني وهو دليل على عمق الحقد الامريكي تجاه هذه المؤسسة الثورية والشعبية
قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة
قوات العدو الصهيوني تطلق قنابل شرق خانيونس جنوب قطاع غّزة
وزير الخارجية جبران باسيل: لبنان يتحمل الكثير من تبعات النزوح السوري وعلى المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه لبنان
رئيس التفتيش المركزي يكلف المفتشية العامة الادارية لاجراء تحقيق في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بكامل فروعها بلبنان
الرئاسة الجزائرية: الإنتخابات الرئاسية ستجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل
سقوط قذيفتي هاون على الاحياء السكنية في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي مصدرها المجموعات المسلحة في بيانون
الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتبر فوز رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في الانتخابات "علامة جيدة للسلام"
الشرطة السودانية: مقتل 11 شخصاً بينهم 7 من قوات الامن
منظمة التعاون الاقتصادي: انخفاض "مقلق" في مساعدات التنمية عام 2018
فتح معبر حدودي جديد بين الصين وكوريا الشمالية على الطريق السريع في مدينة جيآن
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
وسائل إعلام سودانية تتحدث عن بيان هام للجيش السوداني بعد قليل
منذ 40 mins
11 April، 2019
التعليقات
ذات صلة
توسك: ماي وافقت على إرجاء بريكست حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في الهند
بومبيو يدعو لضم الصين إلى معاهدة “ستارت” النووية المبرمة مع روسيا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}