لجان العلاقات في برلمانات روسيا وايران وتركيا يؤكدون على دور الحرس الثوري في محاربة الإرهاب

عقد في العاصمة الروسية موسكو اجتماع هو الأول من نوعه للجان العلاقات والشؤون الدولية لبرلمانات روسيا وايران وتركيا. وحضر عن الحانب الروسي نائب رئيس الدوما سيرغي نيڤيروف، ورئيسي لجان العلاقات الدولية في الدوما والمجلس الفدرالي ليونيد سلوتسكي وكنسطنتين كوساتشوف، وعن الجانب التركي رئيس لجنة الشؤون الدولية للجمعية الوطنية (البرلمان التركي) فولكان بوزكير.

وحضر عن الحانب الإيراني رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في ايران حشمة الله فلاحة بيشة، الذي أجاب على أسئلة مراسل المنار في موسكو حول قرار الولايات المتحدة الأميركية ضد حرس الثورة الإسلامية في ايران.

وأعلن فلاحة بيشة أن المجتمعين اكدوا على دور واشنطن في دعم التنظيمات الإرهابية، وفي استخدام الإرهابيين في المنطقة، ونقلهم الى مناطق أخرى، كما لفت إلى تأكيد ممثلي برلمانات الدول الثلاث على الدور الذي إطلع به الحرس الثورة الإسلامية وحركات المقاومة على رأسها حزب الله، في مواجهة قوى الاٍرهاب وتحقيق الانتصار عليها في سوريا والعراق.

وكان سيرغي نيڤيروف قد أعلن في مستهل اللقاء، أن الحوار سيتمحور حول الوضع في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وفلسطين والجولان، والمواقف المشتركة من قرار الانسحاب الاميركي الجزئي المبهم، إضافة إلى كافة قضايا المنطقة الساخنة و قضايا الأمن الإقليمي المعقدة.

ومن المتوقع أن يتم إعتماد هذه الإجتماعات الثلاثية سنوياً لبحث الملفات المطروحة، وبالتناوب في موسكو وأنقرة وطهران.

المصدر: موقع المنار