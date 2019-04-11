مركز المصالحة الروسي: مقتل أكثر من 230 طفلاً في مخيم الهول في سوريا بسبب نقص الأدوية والمواد الغذائية

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، فيكتور كوبشيشين، في مؤتمر صحفي، إن هناك وضع كارثي في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حيث مات 235 طفلاً هناك.

وأشار أنه وفقاً لمعلومات اللاجئين، الذين تمكنوا من مغادرة المعسكر، الواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة “التحالف الدولي”، بقيادة الولايات المتحدة، فإنه الآن هناك وضع إنساني كارثي في المخيم.

وتابع كوبشيشن “في المخيم، يموت ما بين 10 إلى 20 شخصاً كل يوم، بمن فيهم الأطفال. وهكذا، على مدار الأسبوع الماضي، وبسبب نقص الأدوية والغذاء والظروف المعيشية اللاإنسانية، توفي سبعة أطفال في المخيم، حيث وصل العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في مخيم الهول إلى 235”.

ودعا كوبشيشين المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات لمساعدة وتخفيف معاناة الناس في المخيم، الذي أصبح واحداً من أكبر المخيمات في شرق الفرات وجميع أنحاء سوريا.

المصدر: سبوتنيك