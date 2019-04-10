قوى الامن عممت صورة بطاقة رجل عثر على جثته على الكورنيش البحري في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 22:31

قوى الامن عممت صورة بطاقة رجل عثر على جثته على الكورنيش البحري في بيروت

منذ 25 mins 10 April، 2019
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي: ” بتاريخ 9/4/2019 ، عثر على المسلك الغربي للكورنيش البحري في محلة رأس بيروت ، على المدعو نزيه فريد المدقه (مواليد عام 1950 ، لبناني)، جثة هامدة داخل سيارته نوع دايوو رايسر رقم 358667/ج .
بناء على إشارة القضاء المختص ، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة عن بطاقة هوية المتوفي .
يرجى من ذويه أو الذين يعرفونهم أو لديهم أي معلومات عنهم ، ابلاغهم الحضور الى مركز فصيلة رأس بيروت أو الاتصال على الرقم 740942/01، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإستلام الجثة “.

المصدر: الوكالة الوطنية

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