بيني غانتس يقر بهزيمته أمام نتانياهو في الانتخابات التشريعية

أقر بيني غانتس بهزيمته في الانتخابات التشريعية أمام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، وذلك في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء في القدس المحتلة.

وقال زعيم لائحة ازرق أبيض “نحن نحترم قرار الشعب”، بعد أن كشفت النتائج شبه النهائية للانتخابات أن نتانياهو قادر على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بغالبية داخل البرلمان. وكان غانتس أعلن مساء الثلاثاء فوزه بالانتخابات. من جانبه قال يائير لابيد الرجل الثاني في اللائحة الذي كان يقف الى جانب غانتس إن هذه اللائحة تنوي “جعل حياة حكومة نتانياهو صعبة”.

وبات نتانياهو الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة ليتسلم بذلك ولاية خامسة في الحكم. وبعد فرز كامل بطاقات الاقتراع تقريبا من المقرر أن يحصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على 35 مقعدا ولائحة ازرق أبيض على عدد مماثل.

لكن نتانياهو سيكون قادرا عبر حلفاء له من تنظيمات يمينية متطرفة على جمع تأييد 65 نائبا من أصل 120 ما يمنحه غالبية مطلقة في الكنيست.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية