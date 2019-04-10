ترامب: ما حدث محاولة انقلاب على السلطة في الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التحقيق الخاص الذي أجرته وزارة العدل في بلاده بمزاعم علاقاته مع روسيا بمثابة محاولة انقلاب على السلطة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء في فناء البيت الأبيض: “كان ذلك محاولة لتنفيذ انقلاب على السلطة في الدولة، محاولة لتنحية الرئيس من منصبه، لكننا هزمناهم!”.

وأفاد ترامب مع ذلك بأنه لم ير بعد نص التقرير الذي أعده المحقق الخاص في موضوع التدخل في الانتخابات الأمريكية، روبيرت مولر.

وأضاف ترامب: “ما أهتم به حاليا بشكل أكبر هو العودة إلى بداية هذه التطورات، لأن ما حدث كان مطاردة غير شرعية للساحرات… ما قاموا به كان خيانة دولة وأمرا مرعبا وانتهاكا لدستورنا”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذا التحقيق تم فتحه مبدئيا بصورة غير شرعية بمبادرة من أشخاص يكرهونه، معربا على أمله في أن يتم التعامل قانونيا مع هذا الأمر.

ومنذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016 واجه ترامب، الذي ترشح عن الحزب الجمهوري، اتهامات واسعة من قبل المعسكر الديمقراطي بالتواطؤ مع روسيا التي زعم أنها تدخلت في السباق الرئاسي لصالحه.

وأعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحقيق مولر يوم 22 مارس بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصية بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية، بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا، مايكل فلين، ومحامي الرئيس، مايكل كوهن، لكن هذه التهم لم تشمل “التواطؤ المفترض” لترامب مع الحكومة الروسية.

المصدر: وكالات