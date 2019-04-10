حلف شمال الاطلسي يعرب عن “القلق البالغ” بشأن العنف في ليبيا

قال الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء إن الحلف “قلق للغاية” بشأن تصاعد العنف في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى التوقف عن القتال.

وفيما تتصاعد معركة السيطرة على العاصمة طرابلس، دعا ستولتنبرغ الأطراف المتحاربة إلى دعم جهود الأمم المتحدة في التوسط للتوصل إلى وقف المعارك.

وصرح ستولتنبرغ في بيان “نحن قلقون للغاية بسبب الوضع في ليبيا، وندعو جميع الأطراف إلى إنهاء القتال كما دعت الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “العملية العسكرية الحالية والتقدم نحو طرابلس يزيدان من معاناة الشعب الليبي ويضعان حياة المدنيين في خطر”.

وأكد ستولتنبرغ أنه “لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا”، داعيا جميع الأطراف للسعي من أجل الحل السياسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية