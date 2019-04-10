بولتون: خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط سترى النور “قريبا”

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من إعداد خطتها للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تنشرها قريبا.

وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، قال بولتون عن الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا تحت اسم “صفقة القرن”: “كنا في المرحلة التمهيدية من إعدادها، وأنا أعتقد أننا سنستطيع تقديمها في أقرب وقت”، مضيفا: “الخطة ستفتح أمامنا طيفا واسعا من الآفاق”.

كما أكد المستشار الأمني الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أسهم بقسط كبير في “ردع” إيران في المنطقة، مشيرا إلى دوره في محاربة “النشاطات الإرهابية” والتهديدات الآتية من طهران ومراقبة البرنامج النووي الإيرانين،بحسب تعبيره .

المصدر: تاس