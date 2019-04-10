الرئيس التونسي يدعو الى تجنب التصعيد العسكري في ليبيا

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء الى تجنب التصعيد العسكري في ليبيا وإنهاء “الاقتتال”، تزامنا مع تكثف المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكد السبسي على “ضرورة تجنب التصعيد العسكري في ليبيا وإنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار”.

جاءت دعوة السبسي، في اتصال هاتفي مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية.

كما شدد الرئيس التونسي على أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة “بما يعيد إلى هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره ويجنبه ويلات الفرقة والتطاحن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية