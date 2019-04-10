فتح معبر حدودي جديد بين الصين وكوريا الشمالية

فتحت مدينة صينية معبرا حدوديا جديدا مع كوريا الشمالية وضعت فيه أجهزة للكشف عن الإشعاع في وقت تعطلت المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ بسبب خلاف حول تخفيف العقوبات النووية.

وافتتح المعبر الحدودي على الطريق السريع في مدينة جيآن (شمال شرق) الاثنين، كمكمل لثلاثة معابر أخرى مع كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للمدينة الثلاثاء.

وأفاد البيان “بعد ثلاث سنوات من الجهود الحثيثة، تم رسميا فتح معبر جيآن-مانبو بين الصين وكوريا الشمالية”.

وبلغت كلفة المشروع 280 مليون ين (42 مليون دولار) بينما تقدر سلطات المدينة الصينية أن 500 ألف طن من البضائع و200 ألف شخص سيمرون عبر المعبر الجديد كل عام.

لكن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ في 2016 و2017 أثرت على التجارة بين البلدين الحليفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية