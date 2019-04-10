هجوم لبوكو حرام في جنوب شرق النيجر متواصل منذ مساء الثلاثاء

أعلن مسؤول محلي كبير في النيجر أن جماعة بوكو حرام شنت مساء الثلاثاء هجوما على مدينة ديفا في جنوب شرق البلاد أدى إلى اختطاف رهائن ومقتل شرطي وإرهابيين اثنين، بحسب حصيلة أولية.

وحتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من يوم الاربعاء، كان الهجوم لا يزال متواصلا حيث “انسحب المهاجمون إلى بيت شرطي بعدما طاردتهم القوات الأمنية، واحتجزوا عدة أشخاص”، وفق المسؤول المحلي في ديفا القريبة من شمال شرق نيجيريا مهد بوكو حرام.

وأوضح أنه “بحوالى 21.35 (الثلاثاء)، نجح عناصر من بوكو حرام في التسلل الى المدينة، والحصيلة راهنا هي مقتل ضابط في الشرطة ومهاجمين اثنين”.

وقال مسؤول محلي آخر إن المهاجمين المشتبه في أنهم مزودون بأحزمة ناسفة، والذين لم يعرف عددهم بعد “تسللوا إلى المدينة عبر استهداف عدة أماكن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية