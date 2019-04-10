السيد نصر الله : نقول لترامب ونتنياهو ومن معهم انتظروا خيبتكم الجديدة كما في كل الخيبات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 18:54
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السيد نصر الله إلى الجرحى: انتم اليوم الشهود الأحياء على ما ننعم به في لبنان من انتصارات وامن وسلام داخلي وقوة ردع
السيد نصرالله: العدو لا يجرؤ على شن عدوان على لبنان بسبب دمائنا وجراحنا
السيد نصرالله: تصنيف الولايات المتحدة حرس الثورة في ايران منظمة ارهابية حماقة ووقاحة
السيد نصرالله: ندين ونستنكر ونقبّح القرار الأميركي ونعلن وقوفنا الى جانب احبائنا في حرس الثورة
السيد نصرالله: حرس الثورة لديه فضل كبير في الدفاع عن الشعوب في المنطقة وقدم عددا كبيرا من الشهداء والجرحى
السيد نصرالله: هذا القرار الاميركي هو ردة فعل على الهزيمة والخيبة الاميركية ودليل على قوتنا لا ضعفنا
السيد نصرالله: خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة ولا تفترضوا الا نرد على بعض الخطوات التي تقدم عليها اميركا
السيد نصرالله: من حقنا الطبيعي وواجبنا مواجهة كل تهديد وسيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة
السيد نصرالله: خياراتنا مفتوحة ولكن في الوقت المناسب وعندما يحتاج الاجراء الى رد فعل سيكون هناك رد فعل حتما
السيد نصرالله: الحديث عن الرد يشمل كل الساحات والميادين التي تتصور اميركا انها تستطيع ان تستبيحها والميدان ليس خاليا
الحرس الثوري: اجراء الادارة الامريكية غير قانوني وهو دليل على عمق الحقد الامريكي تجاه هذه المؤسسة الثورية والشعبية
وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس: بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة
رئيس الكيان الصهيوني رؤفين ريبلين: جولة المشاورات لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل
اليمن: تشييع حاشد لشهداء مجزرة سعوان التي نفذها العدوان السعودي الأميركي في صنعاء وراح ضحيتها 14 شهيداً وعشرات الجرحى
مصادر يمنية: مقتل وجرح عدد كبير من قوى العدوان خلال صد زحف لهم قبالة الـ"أم بي سي" في جيزان
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية في صعدة
رئيس الأركان الجزائري: أطراف أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة استقرار البلاد والجيش سيواكب المرحلة الإنتقالية
الحزب الحاكم في السودان يدعو إلى مسيرة مؤيدة للرئيس عمر البشير في الخرطوم غداً الخميس
ليبيا: سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق يقصف معسكرات تابعة لقوات حفتر في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس
الرئيس التركي يقول إنّه من الممكن تقديم موعد تسليم منظومة "أس 400" الصاروخية الروسية المقرر في تموز/يوليو المقبل
الكرملين: روسيا منفتحة على التعاون العسكري مع تركيا ولديها الإمكانيات لذلك
إيران تأمر أكثر من 60 ألف شخص بإخلاء المناطق التي تشهد فيضانات
محامي كارلوس غصن يقدم استئنافاً أمام المحكمة العليا بطوكيو لإخراجه من السجن بعد إعادته للحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي
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السيد نصر الله : نقول لترامب ونتنياهو ومن معهم انتظروا خيبتكم الجديدة كما في كل الخيبات
منذ 37 mins
10 April، 2019
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