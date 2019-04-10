السيد نصر الله :هناك لبنانيون في واشنطن يعملون في اتجاه وضع حلفاء واصدقاء لحزب الله على لوائح الارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 18:54

السيد نصر الله :هناك لبنانيون في واشنطن يعملون في اتجاه وضع حلفاء واصدقاء لحزب الله على لوائح الارهاب

منذ 40 mins 10 April، 2019
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