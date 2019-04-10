اعلام العدو: نتانياهو يتجه للفوز مستفيداً من الدعم الكبير لترامب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2019 - 16:54

اعلام العدو: نتانياهو يتجه للفوز مستفيداً من الدعم الكبير لترامب

منذ 49 mins 10 April، 2019
تقارير مصورة

اظهرت نتائج الانتخابات الصهيونية ذهاب بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة ما يعني استكمال خطط الرئيس الاميركي ورئيس حكومة العدو فيما خص صفقة القرن وضم مستوطنات الضفة بحسب الاوساط الصهيونية ، فيما لوحظ تغير المجتمع الصهيونية وميله نحو اليمين اكثر فاكثر.

التعليقات

ذات صلة

Image33

الانتخابات الصهيونية تتواصل.. هل يحصد نتنياهو نتائج دعم ترامب؟

يسيطر الترقب على مجريات انتخاباتِ الكنيست الصهيوني بعد الدعواتِ المكثفةِ للمستوطنين للإدلاءِ بأصواتهم. فيما رأت وسائل اعلام العدو أنَّ آخرُ هدايا ترامب الانتخابية لنتنياهو كانت بإدراج الحرسِ الثوري الايراني على لائحةِ الارهابِ الاميركية.