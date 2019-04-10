اعلام العدو: نتانياهو يتجه للفوز مستفيداً من الدعم الكبير لترامب

اظهرت نتائج الانتخابات الصهيونية ذهاب بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة ما يعني استكمال خطط الرئيس الاميركي ورئيس حكومة العدو فيما خص صفقة القرن وضم مستوطنات الضفة بحسب الاوساط الصهيونية ، فيما لوحظ تغير المجتمع الصهيونية وميله نحو اليمين اكثر فاكثر.
الانتخابات الصهيونية تتواصل.. هل يحصد نتنياهو نتائج دعم ترامب؟
يسيطر الترقب على مجريات انتخاباتِ الكنيست الصهيوني بعد الدعواتِ المكثفةِ للمستوطنين للإدلاءِ بأصواتهم. فيما رأت وسائل اعلام العدو أنَّ آخرُ هدايا ترامب الانتخابية لنتنياهو كانت بإدراج الحرسِ الثوري الايراني على لائحةِ الارهابِ الاميركية.