الجيش الجزائري يؤكد على “الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة” خلال المرحلة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 16:54

الجيش الجزائري يؤكد على “الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة” خلال المرحلة الانتقالية

منذ 43 mins 10 April، 2019
قايد صالح
الجزائر - عربي وإقليمي

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الأربعاء أن الجيش “سيسهر” على “شفافية” و”نزاهة” عملية الانتقال السياسي التي يفترض أن تؤدي إلى انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر.

وقال قايد صالح في بيان نشرته وزارة الدفاع، إن “التحضير للانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة” الجيش “الذي سيسهر على متابعة هذه المرحلة، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.

وتأتي هذه التصريحات غداة ترسيم عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا وفقا لأحكام الدستور.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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