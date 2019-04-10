ايران تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بان ايران ستمضي قدما في خطط إطلاق 3 أقمار صناعية خلال العام الايراني الجاري.

وصرح آذري جهرمي بأن طهران متمسكة بخططها لإطلاق 3 أقمار صناعية ونفى الاتهام الأميركي المزعوم بأن مثل هذه الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

واضاف ان ”الصواريخ التي يجري تطويرها حاليا في إيران لحمل أقمار صناعية ليست ستارا لنوع أخر من نشاط الصواريخ“.

وأضاف ”لأنه إذا كانت إيران تريد أن يكون لها نشاط صاروخي فإن هذا أمر تقوم به في العلن. هذا ليس بالشيء الخفي. إنه جزء من حقنا في الدفاع“.

وقال آذري جهرمي إن برنامج الأقمار الإيراني مصمم للأغراض السلمية مثل المساعدة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة.

المصدر: وكالة انباء فارس