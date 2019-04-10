روسيا: تصرفات حلف الناتو مهدت للأزمة في العلاقات

أصدر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء، بياناً أعلن فيه أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهدت الطريق لظهور صراعات حادة في منطقة أوروبا والأطلسي والأزمة في العلاقات مع روسيا. وجاء في بيان المجلس “يذكر مجلس الاتحاد أنه، على الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الناتو، فقد راهنوا على التوسع نحو الشرق، وتكثيف أنشطتهم في أراضي ما بعد الاتحاد السوفياتي، وليحل مبدأ أمنهم الخاص على حساب مبدأ الأمن العالمي المشترك وغير القابل للتجزئة”.

وأضاف المشرعون بمجلس الاتحاد، أنه “بهذه الطريقة وبتخلي الناتو عن كل الاتفاقات السابقة بشأن منطقة أمن موحدة في أوروبا والأطلسي، مهد الطريق لظهور صراعات حادة في المنطقة والأزمة العميقة الحالية في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية