#الحرس_الثوري_الإيراني: اتخذنا قراراً بتعزيز قدراتنا الدفاعية والهجومية بعد قرار ترامب (تسنيم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2019 - 14:50

#الحرس_الثوري_الإيراني: اتخذنا قراراً بتعزيز قدراتنا الدفاعية والهجومية بعد قرار ترامب (تسنيم)

منذ 26 mins 10 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة