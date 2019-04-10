الحرس الثوري الايراني: سنلقن العدو درساً لن ينساه

أعلن الحرس الثوري الايراني الاربعاء، في بيان، أنه “سنقوم من خلال استخدام استراتيجية “الرد بالمثل” المقتدرة على الأعداء، وعند الضرورة، بتلقين العدو دروساً لا تنسى”، مؤكداً أن قرار ترامب هو “استمرار لسلسلة هزائم البيت الابيض في المنطقة”. وفي بيان له، لفت الحرس الثوري إلى أن “إجراء الإدارة الامريكية الغير قانوني والدليل على عمق الحقد والغضب الأمريكي تجاه هذه المؤسسة الثورية والشعبية”.

وأضاف البيان أن “قرار ترامب الأحمق والحمقى المحيطون بالنظام الحاكم في امريكا والذي هو استمرار لسلسلة هزائم البيت الأبيض في المنطقة، جعل حرس الثورة الإسلامية أكثر عزيمة على الإسراع في تعزيز المنظومات والقدرات الدفاعية والهجومية”، متابعاً “سنقوم من خلال استخدام استراتيجية “الرد بالمثل” المقتدرة على الاعداء، وعند الضرورة، بتلقين العدو دروساً لاتنسى وتجعله يشعر بالندم”.

المصدر: وكالة تسنيم