الحشد الشعبي يفجر سيارة مفخخة يقودها انتحاري ويجري عمليات بحث في صلاح الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 14:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم الساعة 16:30 بتوقيت بيروت في احتفال "يوم الجريح المقاوم"
الرئيس نبيه بري يرفع جلسة الأسئلة والأجوبة في البرلمان ويدعو إلى جلسة تشريعية يوم الأربعاء المقبل
الرئيس سعد الحريري: الموازنة هي سلسلة إجراءات لمصلحة المواطن ويجب أن نوقف المزايدات ونتطلع إلى مصلحة البلاد الاقتصادية
الحرس الثوري الإيراني: سنستخدم استراتيجية الرد بالمثل وعند الضرورة سنلقن العدو دروساً لا تنسى وتبعث على الندم
الحرس الثوري: إجراء الإدارة الأميركية غير القانوني حقق ملحمة في الوحدة الوطنية وفصلاً مشتركاً في دعم الحرس الثوري
قائد قوات الحرس الثوري: القوات الأميركية في متناول اليد ولا تمتلك الجرأة على القيام بأي خطوة عسكرية
الشيخ روحاني يؤكّد في اتصال مع الرئيس الفرنسي أنّ الخطوة الأميركية تجاه الحرس الثوري استفزازية وخطيرة جداً وغير مسبوقة
الخارجية الإيرانية: دعم السعودية والبحرين للإجراء الأميركي ضد الحرس الثوري يتعارض ومبادئ عدم التدخل واحترام سيادة الدول
الخارجية العراقية: لن نسمح بأن تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار
وزيرا خارجية تركيا وقطر يعلنان معارضتهما للقرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
وزير خارجية اليابان: طوكيو لا تعتزم اتباع موقف الولايات المتحدة في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
النخالة يؤكد أنّ المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها حتى تحريرهم ومسيرات العودة لن تتوقف حتى تحقق أهدافها
وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس: بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة
رئيس الكيان الصهيوني رؤفين ريبلين: جولة المشاورات لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل
وزير حرب العدو السابق أفيغدور ليبرمان: الخيار الحالي هو الانضمام إلى حكومة بنيامين نتانياهو أو البقاء في المعارضة
الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في أطراف بلدة الجنابرة بريف حماة الشمالي الغربي
مصادر يمنية: مقتل وجرح عدد كبير من قوى العدوان السعودي الأميركي خلال صد زحف لهم قبالة الـ"أم بي سي" في جيزان
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية في صعدة
أ ف ب: الحزب الحاكم في السودان يدعو إلى مسيرة مؤيدة للرئيس عمر البشير في الخرطوم غداً الخميس
الداخلية السودانية: نؤكّد احترامنا للتجمعات السلمية في الخرطوم ونطالب أفراد الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين وحمايتهم
ليبيا: سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق يقصف معسكرات تابعة لقوات حفتر في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس
الرئيس التركي يقول إنّه من الممكن تقديم موعد تسليم منظومة "أس 400" الصاروخية الروسية المقرر في تموز/يوليو المقبل
الكرملين: روسيا منفتحة على التعاون العسكري مع تركيا ولديها الإمكانيات لذلك
فنزويلا: انقطاع الكهرباء مجدداً عن العاصمة كراكاس و18 ولاية أخرى في أكبر عطل يسجّل منذ أسبوع
برلمان نيوزيلندا يصوت لصالح تعديل قوانين حمل السلاح بعد مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدعو إلى اجتماع عام للحزب الحاكم لمناقشة ما وصفه بالوضع الحالي المتوتر
محامي كارلوس غصن يقدم استئنافاً أمام المحكمة العليا بطوكيو لإخراجه من السجن بعد إعادته للحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي
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الحشد الشعبي يفجر سيارة مفخخة يقودها انتحاري ويجري عمليات بحث في صلاح الدين
منذ 13 mins
10 April، 2019
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