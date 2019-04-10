الحشد الشعبي يفجر سيارة مفخخة يقودها انتحاري ويجري عمليات بحث في صلاح الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 14:50

الحشد الشعبي يفجر سيارة مفخخة يقودها انتحاري ويجري عمليات بحث في صلاح الدين

منذ 13 mins 10 April، 2019
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