مجهولون احرقوا حاويات نفايات في سير الضنية

اضرم مجهولون النار في حاويات النفايات في بلدة سير-الضنية، ما أدى إلى انبعاث الدخان منها. وقد أثارت الحادثة إستياء واسعا في البلدة، التي تعاني كما جميع بلدات الضنية من تراكم النفايات في حاوياتها نتيجة إقفال مكب نفايات عدوي، (المكب الوحيد في المنطقة)، أبوابه أمام البلديات بسبب عدم تسديدها متأخراتها المالية المستحقة عليها منذ أكثر من 7 أشهر، نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل، ما أوقعها في عجز مالي جعلها غير قادرة على رفع النفايات إضافة إلى عدم قدرتها على دفع رواتب وأجور الموظفين والعمال وعناصر الشرطة لديها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام