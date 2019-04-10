العدو الاسرائيلي ينذر بهدم منشآت فلسطينية في العيسوية

وزعت طواقم سلطات العدو الاسرائيلي الأربعاء اخطارات هدم لمنشآت سكنية لفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طواقم مشتركة من البلدية وشرطة الاحتلال اقتحموا البلدة بعد التمركز والتجمع عند مدخلها الرئيسي، ثم علقوا إخطارات هدم واستدعاءات للبلدية وأوامر هدم إدارية وأوامر للهدم الذاتي على 13 منشأة سكنية، من بينها بنايات”.

وأوضحت المصادر ان “البنايات التي علقت عليها الإخطارات بعضها مبني منذ أكثر من 15 عاما وبعضها قيد الإنشاء، وتعود لعدة عائلات منها :محمود، درويش، حمدان، الزعتري”، وأضاف أن “مفتش بلدية الاحتلال قام بتصوير عشرات البنايات والمنازل الأخرى في البلدة، دون تعليق اخطارات هدم عليها”.

ولفت المصادر الى أن “البلدية اقتحمت اليوم عدة زقاق داخل القرية، واقتحمت بنايات قيد الإنشاء”، وتابعت ان “حالة من القلق تسود في العيسوية عقب تعليق هذه الاخطارات، حيث حاولت العائلات ترخيص منشآتها قبل البناء وخلاله ومنها يدفع مخالفة بناء ورغم ذلك يتم ملاحقتهم”.

وأضافت المصادر “تتذرع بلدية الاحتلال بأن الأبنية قائمة دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المخططات الهيكلية التي تلبي احتياجات أهالي البلدة، الا انها رفضت من قبل البلدية وعملية البناء التي للتناسب مع التزايد الطبيعي في البلدة”.

المصدر: وكالة معاً