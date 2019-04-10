بيسكوف: نملك إمكانيات توسيع التعاون العسكري مع أنقرة

علَق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، على احتمال قيام تركيا بشراء منظومة الصواريخ الروسية من طراز “إس-400” قائلاً إن روسيا منفتحة ولديها القدرة على توسيع التعاون العسكري التقني مع أنقرة. وقال بيسكوف للصحفيين، في رد على سؤال في هذا الصدد، “تعلمون أن التعاون العسكري التقني يمثل بُعداً مهماً جداً للتعاون والتفاعل بين روسيا والعديد من الدول الأجنبية. وتنفيذ هذا التعاون، يشير إلى مستوى خاص من تطور العلاقات الثنائية، وهذا ينطبق على تركيا. روسيا منفتحة، وتمتلك القدرات المناسبة، والإمكانيات التكنولوجية، وبالطبع، تبحث عن فرص لتوسيع التعاون العسكري التقني”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية