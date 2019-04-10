روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 21 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، حماه (1) وإدلب (1) واللاذقية (1)، في حين رصد الجانب التركي 21 خرقا في محافظات، إدلب (9) حلب (8) واللاذقية (1) وحماه (3).

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عمليتين إنسانيتين:

– العملية الأولى، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى مدينة حلب.

– العملية الثانية- تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى مدينة عربين بريف دمشق.

وبشكل عام تم تنفيذ 2096 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3333.77 طن.

وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية