النخالة: نقف بالكامل الى جانب ايران والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات

اكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة ان “المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها بكل الوسائل ومهما كانت التضحيات، حتى تحريرهم”.

وقالت النخالة الاربعاء إن “المقاومة حددت شروطا واضحةً لكسر الحصار عن شعبنا وسنسير في هذه الطريق بحذر شديد ونراقب لأن غدر العدو أقرب من التزامه”.

واضاف النخالة ان “سرايا القدس وكتائب القسام تقفان على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام أي عدوان محتمل، آخذين بعين الاعتبار تهديدات العدو”، وتابع “علينا أن نوحد صفوفنا لمواجهة مخططات الاحتلال لأن جميعنا مستهدفون شعبا وأرضا”.

وأعلن النخالة “الوقوف الكامل في جبهة واحدة مع جمهورية إيران الإسلامية أمام الطغيان الأمريكي وحلفائه”، واضاف “سرايانا المظفرة وكتائبنا الباسلة تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام أي عدوان محتمل”.

وقال النخالة “إننا نسير في هذا الطريق بحذر شديد والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات وغر العدو هو اقبر من التزامه بما تم الاتفاق عليه مع الجهات الراعية”، وشدد على ان “المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات”.

المصدر: فلسطين اليوم