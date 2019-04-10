النخالة: المقاومة حددت شروطا واضحة لكسر الحصار عن شعبنا وسنسير في هذه الطريق بحذر شديد ونراقب لأن غدر العدو أقرب من التزامه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 12:36

النخالة: المقاومة حددت شروطا واضحة لكسر الحصار عن شعبنا وسنسير في هذه الطريق بحذر شديد ونراقب لأن غدر العدو أقرب من التزامه

منذ 25 mins 10 April، 2019
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