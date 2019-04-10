“تويتر” نحو الحد من عدد المتابعات

أعلن موقع “تويتر” عن رغبته في الحد من الإزعاج عبر منصته من خلال الحد من عدد المتابعات اليومي. وبعد أن اشتهر بكونه أرضاً خصبة للذباب الإلكتروني والمضايقات، قرّر تغيير الوضع فيما يخص الـ “سبام” (الحسابات الخبيثة) على الأقل.

وغرّد “تويتر” عبر حسابه الرسمي: “متابعة، إلغاء متابعة، متابعة، إلغاء متابعة، من يفعل هذا؟ إنهم المزعجون. لذلك نقوم بتغيير عدد الحسابات التي يمكنكم متابعتها يومياً من 1000 إلى 400. لا تقلقوا، ستكونون على ما يرام”.

ودخل التغيير حيز التنفيذ فوراً، ومن المؤكد أنه سوف يفسد خطة الحسابات التي تعلن بفخر أنها “تتابع بالمثل من يتابعها”.

ويأتي هذا التغيير استكمالاً لخطوات سابقة تحارب تتبع زيادة عدد المتابعين عن طريق المتابعة السريعة لآلاف الحسابات على أمل أن يقوموا بدورهم بالمتابعة.

ورجّح موقع “ماشابل” التقني، ألا يؤثر هذا التغيير على كيفية تفاعل الأشخاص العاديين مع الخدمة.

المصدر: العربي الجديد