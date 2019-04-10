النخالة: علينا أن نوحد صفوفنا لمواجهة مخططات الاحتلال لأن جميعنا مستهدفون شعبا وأرضا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 12:36
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم الساعة 4:30 عصراً في احتفال "يوم الجريح المقاوم"
إعلام العدو: معسكر اليمين الذي يدعم بنيامين نتانياهو فاز بـ65 مقعداً مقابل 55 مقعداً للوسط واليسار
وزير حرب العدو السابق أفيغدور ليبرمان: الخيار الحالي هو الانضمام إلى حكومة نتانياهو أو البقاء في المعارضة
مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة مساءلة للحكومة والرئيس نبيه بري يدعو في مستهلها إلى جلسة تشريعية يوم الأربعاء المقبل
الوزير محمد فنيش: أحيي الرياضيين الذين يفضلون الخسارة على ارتكاب خطيئة التطبيع وأدعو سائر الرياضيين العرب للحذو حذوهم
الشيخ حسن روحاني: تضحيات الحرس وجهت ضربة قاتلة للإرهابيين ولولاها لكان بلدان على الأقل في المنطقة تحت سيطرة "داعش"
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب بحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "ملف إيران وأهمية قضايا حقوق الإنسان"
وزيرا خارجية تركيا وقطر يعلنان معارضتهما للقرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
وزير خارجية اليابان: طوكيو لا تعتزم اتباع موقف الولايات المتحدة في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
النخالة يؤكد أنّ المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها حتى تحريرهم ومسيرات العودة لن تتوقف حتى تحقق أهدافها
الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في أطراف بلدة الجنابرة بريف حماة الشمالي الغربي
سقوط قذائف صاروخية مصدرها المسلّحون على أطراف حي حلب الجديدة وأوتوستراد المهندسين في حي الزهراء بحلب
وقفتان احتجاجيتان في اللاذقية وحماة رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل
مصادر يمنية: مقتل وجرح عدد كبير من قوى العدوان السعودي الأميركي خلال صد زحف لهم قبالة الـ"أم بي سي" في جيزان
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية في صعدة
الداخلية السودانية: نؤكّد احترامنا للتجمعات السلمية في الخرطوم ونطالب أفراد الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين وحمايتهم
أ ف ب: الحزب الحاكم في السودان يدعو إلى مسيرة مؤيدة للرئيس عمر البشير في الخرطوم غداً الخميس
الكرملين: روسيا منفتحة على التعاون العسكري مع تركيا ولديها الإمكانيات لذلك
الرئيس التركي يقول إنّه من الممكن تقديم موعد تسليم منظومة "أس 400" الصاروخية الروسية المقرر في تموز/يوليو المقبل
فنزويلا: انقطاع الكهرباء مجدداً عن العاصمة كراكاس و18 ولاية أخرى في أكبر عطل يسجّل منذ أسبوع
برلمان نيوزيلندا يصوت لصالح تعديل قوانين حمل السلاح بعد مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدعو إلى اجتماع عام للحزب الحاكم لمناقشة ما وصفه بالوضع الحالي المتوتر
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النخالة: علينا أن نوحد صفوفنا لمواجهة مخططات الاحتلال لأن جميعنا مستهدفون شعبا وأرضا
منذ 26 mins
10 April، 2019
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