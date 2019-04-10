النخالة: علينا أن نوحد صفوفنا لمواجهة مخططات الاحتلال لأن جميعنا مستهدفون شعبا وأرضا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2019 - 12:36

النخالة: علينا أن نوحد صفوفنا لمواجهة مخططات الاحتلال لأن جميعنا مستهدفون شعبا وأرضا

منذ 26 mins 10 April، 2019
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