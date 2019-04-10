الخارجية الأردنية: اجتماع أردني _روسي _أميركي قريباً للتوافق على حل مخيم الركبان

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن “التنسيق الأردني الأميركي الروسي مستمر بشأن مخيّم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية، سعياً لإيجاد حلّ نهائي له وضمان عودة قاطنيه لبلادهم عودة آمنة”، بحسب الخارجية. وبحسب مصدر في وزارة الخارجية، فإن الأردن في حوار مع روسيا والولايات المتحدة حول هذا الموضوع باستمرار، وهنالك اجتماعات ثلاثية تمت مسبقاً، ومن المنتظر عقد اجتماع ثلاثي خلال الأيام القادمة تستضيفه عمّان من أجل التوافق على حل هذه القضية الإنسانية.

وبيّن المصدر أنه “استمراراً لهذا التنسيق، سيعقد في عمّان خلال شهر نيسان/أبريل الجاري اجتماع أردني أميركي روسي لبحث مسألة مخيم الركبان للنازحين السوريين، وسيجدد الأردن موقفه خلال هذا الإجتماع بضرورة عودة النازحين من مخيم الركبان إلى بيوتهم، وأن الركبان قضية سورية، لأن المخيم على أرض سورية ومن فيه هم سوريون”. ومن المنتظر وفق المصدر أن يناقش الإجتماع آليات إغلاق المخيم الذي يقع داخل شريط مساحته 55 كلم2 يحيط بقاعدة عسكرية أميركية واقعة في منطقة التنف بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي.

المصدر: موقع عمون الأردني