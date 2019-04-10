العدو الاسرائيلي يغلق منطقة باب العامود ويعتقل 9 فلسطينيين بالقدس المحتلة

أغلقت سلطات العدو الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء منطقة باب العمود بمدينة القدس الحتلة، فيما اعتقلت فتيين فلسطينيين بعد توقيفهم وتفتيشهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات كبيرة من الشرطة والضباط انتشروا في منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان وقاموا بإغلاق المنطقة بالكامل بحجة وجود جسم مشبوه وخلال ذلك منعوا الدخول أو الخروج عبر باب العمود”.

وأضافت المصادر أن “الإغلاق تزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم والموظفين والعمال إلى أعمالهم”، وتابعت “الإغلاق لأكثر من ساعة أدى إلى عرقلة تحركهم وتنقلهم وبعضهم اضطر لسلك الطرق التفافية من منطقة باب الساهرة أو باب الجديد”.

وأوضحت المصادر أن “شرطة الاحتلال احتجزت عددا من الفتية وجميعهم من طلبة المدارس في غرف التفتيش في منطقة باب العمود وأخضعوهم للتفتيش الجسدي، ثم اعتقلوا اثنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب”.

واشارت المصادر الى ان “شرطة الاحتلال تعمدت خلال الأسبوعين الأخيرين إغلاق منطقة باب العمود في ساعات الصباح الباكر تحت ذريعة جسم مشبوه ليتبين بالنهاية بأنه كيس قمامة”.

من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين من بلدتي سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة.

المصدر: وكالة معاً