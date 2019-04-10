6 حيل بسيطة لتسريع الإنترنت في المنزل!

كشف متحدث باسم شركة “Virgin Media” البريطانية، التي تقدم خدمات الإنترنت، عن عوامل داخلية في المنزل (لا حصر لها) تؤثر على إشارة “واي فاي”.

وفيما يلي 6 حيل بسيطة يمكن أن تساعد في تعزيز سرعة الإنترنت، وفقا للشركة:

1- مسح ذاكرة التخزين المؤقت (الذاكرة المخبأة)

يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت على المتصفح، إلى تسريع تشغيله.

وللقيام بذلك في متصفح “غوغل كروم”، يجب النقر فوق النقاط الثلاثة الرأسية في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختيار “أدوات إضافية”.

وبعد ذلك، يمكن النقر فوق “مسح بيانات التصفح”، وتحديد الإطار الزمني والبيانات التي تريد حذفها، ثم النقر فوق “مسح البيانات”.

2- تحميل أحدث نسخة من المتصفح

إن محاولة تصفح الإنترنت عبر النسخ القديمة، يمكن أن تبطئ من عمل المتصفح.

وتحتوي معظم المتصفحات على أدلة بسيطة حول كيفية التحقق من استخدام أحدث إصدار.

3- قم بتحديث برنامج مكافحة فيروسات الإنترنت

يمكن أن تكون برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، مهمة لحماية الكمبيوتر من القراصنة. ولكنها تسرع من عمل المتصفحات أيضا.

4- إغلاق التطبيقات غير المستخدمة

يمكن أن تؤثر البرامج والتطبيقات، التي تعمل في الخلفية دون علمك، على سرعة متصفح الإنترنت.

ويتيح خيار “إدارة المهام” إغلاق جميع البرامج، التي تستهلك الكثير من الذاكرة، وتبطئ سرعة الإنترنت بطبيعة الحال.

5- تغيير موقع جهاز توجيه إشارة “واي فاي”

حاول وضع جهاز التوجيه في أعلى مستوى ممكن، أو في غرف مختلفة بالمنزل، لتحديد الموقع الأفضل في مجال تسريع الإنترنت.

6- تجنب النوافذ

في حال وضع جهاز التوجيه بالقرب من النافذة، فسيُرسل بعض الإشارات إلى الخارج، وبالتالي لن تكون قوية في المنزل.

ويُنصح بتجنب وضع الأجهزة بالقرب من أحواض الأسماك، حيث يمكن للمياه امتصاص الإشارة اللاسلكية.

المصدر: روسيا اليوم