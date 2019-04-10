تركيا تعتبر أن قرار واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني سيسبب “عدم الاستقرار”

دانت تركيا الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، معتبرة أن من شأن هذا القرار التسبب بـ”عدم الاستقرار” في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لصحافيين في أنقرة، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن “قرارات كهذه من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقتنا”. وأشار إلى أن القرار ضد “جيش إيران الرسمي، ليس مفهوما”.

كذلك انتقد العقوبات الأميركية المفروضة “أحاديا” على إيران، و”ضغوط” واشنطن على دول أخرى للتقيد بها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية