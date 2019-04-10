بن صالح يعد بتنظيم انتخاب رئاسي “شفاف ونزيه” في الجزائر خلال مهلة تسعين يوما

وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخاب رئاسي “شفاف ونزيه” وتسليم السلطة الى “رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا” خلال مهلة 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور، كما جاء في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء.

والتزم بن صالح الذي تسلم السلطة صباح الثلاثاء خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، بـ”إجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه” و”تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية