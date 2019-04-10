تأجيل المحادثات بين المحافظين والعمال حول بريكست الى ما بعد القمة الأوروبية

أقرت الحكومة البريطانية الثلاثاء باستحالة التوصل الى تسوية مع حزب العمال المعارض حول بريكست قبل انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة، وأعلنت عن اجراء مزيد من المحادثات لاحقا هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الحكومة “أجرينا محادثات مثمرة وواسعة بعد ظهر اليوم، واتفق الحزبان على اللقاء مجددا الخميس بمجرد انتهاء أعمال المجلس الأوروبي”.

والتقى وزراء من حكومة تيريزا ماي مع شخصيات من حزب العمال الثلاثاء في محاولة لايجاد مخرج للمأزق السياسي الذي ترك بريطانيا على وشك الخروج من الاتحاد بلا اتفاق الجمعة.

وكانت المحادثات بين الحزبين قد بدأت الأربعاء الماضي.

ورفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت اليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، وسوف تطلب من قمة بروكسل الأربعاء تأجيل بريكست للمرة الثانية سعيا لايجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث “نبقى ملتزمين بالكامل بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل الطرفان بجهد للاتفاق على طريقة للمضي قدما، مقدرين الضرورة الملحة من أجل تجنب الانتخابات الاوروبية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية