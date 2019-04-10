منظمة العفو: ناشط إماراتي مسجون ينفذ إضرابا عن الطعام

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور، الحاصل على جوائز دولية والمسجون في بلاده بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، ينفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.

ومنصور، الذي تعتبره منظمة العفو معتقل رأي، بدأ إضرابا عن الطعام قبل ثلاثة اسابيع احتجاجا على ظروف اعتقاله ومحاكمته غير العادلة، وفق المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وحكم على منصور البالغ 49 عاما بالسجن 10 سنوات العام الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة على موقعي فيسبوك وتويتر.

واتهم منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ”نشر معلومات مغلوطة وشائعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما اتهم ايضا بـ”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة ومكانتها”.

ويعد منصور، الذي جرت محاكمته في سرية تامة تقريبا، من أبرز ناشطي حقوق الانسان في الامارات ونال جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان عام 2015 نتيجة نشاطه.

واعتقل منصور في آذار/مارس عام 2017 بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات ما أثار احتجاجا دوليا.

وهو واحد من المجموعة التي تعرف باسم الاماراتيين الخمسة الذين اعتقلوا في نيسان/أبريل 2011، لكن أطلق سراحه لاحقا ذلك العام بعد عفو من السلطات، الا انها صادرت جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية