القسام: يُعطي وحدة الظل توجيهات بالضغط على اسرى الاحتلال

أعطت قيادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وحدة الظل القسامية توجيهات بالضغط على أسرى الاحتلال الإسرائيلي دعماً واسناداً للأسرى الأبطال في معركة الكرامة داخل سجون الاحتلال.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تغريدات مساء اليوم الثلاثاء: “نقول للاحتلال إن المعاملة التي تلقاها الجندي جلعاد شاليط سابقاً لدى المقاومة والتي يعلمها العدو جيداً لن تتكرر مع أسراه لدينا أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم”.

وأشار إلى أن قيادة القسام أعطت وحدة الظل توجيهاً بالضغط على أسرى العدو؛ معاملةً بالمثل وانتصاراً لأسرانا الأبطال.

ووجه أبو عبيدة التحية لأسرانا الأبطال الذين يخوضون معركة الكرامة 2، قائلاً: “نحمل همّكم فعلاً لا قولاً، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار”.

وكان الأسرى في سجون الاحتلال شرعوا أمس الاثنين بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

يُشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة المعتقلات.

يذكر أن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أسرت خلال العدوان الأخير عام 2014 ضد قطاع غزة عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم