بوتين كان يعرف “منذ البداية” أن لا أدلة على تواطؤ مع ترامب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه علم “منذ البداية” أن تحقيق المدعي العام روبرت مولر سيبرىء نظيره الاميركي دونالد ترامب من تهم التواطؤ مع موسكو، مؤكدا أن روسيا “مستعدة” لاستئناف الحوار.

وقال بوتين في منتدى مخصص للقطب الشمالي في سان بطرسبرغ “كنا نقول منذ البداية إن لجنة مولر لن تجد شيئا لم يكن أحد يعرف ذلك أكثر منا”. وأضاف “بالنسبة لنا كان من الواضح أن التحقيق سينتهي بأمر سخيف قلت ذلك بشكل دائم”.

وهو أول رد فعل لبوتين على التقرير الذي خلص إلى إرادة روسية للتأثير في الاقتراع لكن ليس توافقا بين ترامب وروسيا بحسب التلخيص الذي نشرته وزارة العدل الأميركية.

وقال بوتين إن “روسيا لم تتدخل في أي اقتراع في الولايات المتحدة لم يكن هناك أي تواطؤ بين ترامب وروسيا”. وأضاف “لم نكن نعرف ترامب، نعم لقد زار موسكو كرجل أعمال لم يشكل ذلك حدثا بالنسبة لنا”. وتابع “أنه هذيان تام يستهدف جمهورا يتم استخدامه في إطار المعركة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية