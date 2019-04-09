رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين يلتقيان الاربعاء والخميس في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان الثلاثاء أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار وكذلك السلطات الدينية في جنوب السودان سيشاركون الاربعاء والخميس في “خلوة روحية” في مقر البابا فرنسيس.

وأوضح الفاتيكان في بيان أن “الكنيسة تريد عبر ذلك تقديم فرصة ملائمة للتفكير والصلاة وكذلك للقاء والمصالحة” بين قادة جنوب السودان الذين يعلمون من “اجل مستقبل سلام” في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية.

وكان الزعيمان وقعا في ايلول/سبتمبر الماضي في اديس ابابا اتفاق سلام جديدا ينص على تقاسم السلطة ويهدف الى وقف حرب أهلية مستمرة منذ حوالى خمس سنوات واوقعت نحو 380 الف قتيل ودفعت باربعة ملايين شخص الى الفرار من منازلهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية